‬ع / السعودية اليوم / التدريب التقني بالباحة يعلن بدء التسجيل ببرنامج التدريب المسائي لأفراد المجتمع من الرجال بالمعاهد الصناعية



الباحة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة استعداد المعاهد الصناعية الثانوية بالباحة والمخواة لاستقبال طلبات الالتحاق ببرنامج التدريب المسائي الذي أطلقه معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد بدءاً من الخميس القادم .

وأوضح ‏المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن هذا البرنامج التدريبي يستمر فصلا تدريبيا كاملا ، ويستهدف جميع فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين من الرجال فوق ستة عشر عاماً، ويقام في الفترة المسائية لتنمية عدد من المهارات التقنية والمهنية في تخصصات متعددة يقوم على تدريبها نخبة من أعضاء هيئة التدريب.

وأشار القرني إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة العمل المهني في المجتمع ويهدف إلى بناء ثقافة تقنية ومهنية مجتمعية تواكب التطورات التقنية العالمية، مؤكداً أنه فرصة للموظفين من القطاع الخاص والحكومي والعسكريين والشباب الراغبين في اكتساب مهارات في مجال تخصصهم، موضحاً أن برنامج التدريب المسائي المخصص لأفراد المجتمع سيتاح التسجيل به من (4-17 ذي القعدة) ويشمل العديد من التخصصات المتوفرة بالمعاهد الصناعية الثانوية في ميكانيكا السيارات والحاسب الآلي والكهرباء والإلكترونيات وميكانيكا الإنتاج والتكييف والتبريد وغيرها من المهارات التي تلبي حاجة سوق العمل وتنمي الثقافة المهنية للمجتمع.

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13:19ت م

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