السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تعقم أكثر من 3 آلاف موقع في المنطقة



أبها 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

واصلت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحد من انتشار

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة و الشوارع وواجهات المحال التجارية و الأحياء و المرافق العامة في نحو 3،321 موقعاً في جميع مدن ومحافظات المنطقة إضافة إلى تطهير و تعقيم نحو 22 ألف حاوية نفايات، التي باشرها أكثر من 33 ألفًا من الفرق الميدانية و المختصين مدعمين بحوالي 6،452 معدة وآلية مختلفة .

// انتهى //

13:08ت م

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أبها 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسواصلت أمانة منطقة عسير والبلديات الـ 33 التابعة لها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم الشوارع والأحياء و المرافق العامة وتطهيرها بجميع مدن و محافظات منطقة عسير .وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير شملت غسيل الأرصفة و الشوارع وواجهات المحال التجارية و الأحياء و المرافق العامة في نحو 3،321 موقعاً في جميع مدن ومحافظات المنطقة إضافة إلى تطهير و تعقيم نحو 22 ألف حاوية نفايات، التي باشرها أكثر من 33 ألفًا من الفرق الميدانية و المختصين مدعمين بحوالي 6،452 معدة وآلية مختلفة .// انتهى //13:08ت م0085

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