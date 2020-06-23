بث مباشر.. السعودية تعلن تفاصيل موسم الحج المقبل

الثلاثاء 23 يونيو 2020

انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، لوزير الحج والعمرة، ووزير الصحة السعودي.



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وقال وزير الصحة إن قرار حج هذا العام بأعداد محدودة أمر لابد منه، انطلاقًا من الواجب الشرعي والإنسانين وقد تم وضع خطة صحية وإجراءات مشددة لحج هذا العام.

من جانبه أكد وزير الحج والعمرة أن المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة. وقد تم تجهيز خطط تنفيذية استثنائية لموسم حج هذا العام.