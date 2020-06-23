شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأئمة الأسترالي يشيد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة والان نبدء بالتفاصيل

أشاد مجلس الأئمة الأسترالي بقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة. وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق ، بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي .

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