شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأئمة الأسترالي يشيد بقرار إقامة الحج بأعداد محدودة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المجلس في بيان أصدره اليوم على أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق ، بغية الحفاظ على مصلحة وصحة المسلمين والسيطرة على الوباء ومنع انتشاره واستفحاله على المستويين المحلي والعالمي .
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