شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 صالون حلاقة مخالف في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية وسط الدمام خلال اليومين الماضيين، بزيارة 422 منشأة من صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، نتج عنها رصد 79 مخالفة، تمثلت في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني في مستوى النظافة العامة، فيما تم إغلاق 11 صالون مخالف للبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، كما تم زيارة 11 منشأة من مراكز التجميل النسائية، تم على إثرها العمل على توعية العاملات من قبل إدارة الخدمات النسائية بالبلدية بالتقيد بالاشتراطات والبرتوكولات الخاصة بمراكز التجميل، ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن البلدية رفعت من وتيرة أعمالها الرقابية تزامنًا مع رفع منع التجول الكلي، وعودة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية لممارسة أنشطتها. وقال المهندس عبدالله الشمري بأن البلدية ركزت على الجانب التوعوي من خلال جولاتها بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين بضرورة التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرارا الجهود الرقابية على كافة المنشآت التجارية والصحية والغذائية.

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