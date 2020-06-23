شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 11 صالون حلاقة مخالف في الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري بأن البلدية رفعت من وتيرة أعمالها الرقابية تزامنًا مع رفع منع التجول الكلي، وعودة صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية لممارسة أنشطتها.
وقال المهندس عبدالله الشمري بأن البلدية ركزت على الجانب التوعوي من خلال جولاتها بهدف رفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين بضرورة التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا في الوقت نفسه استمرارا الجهود الرقابية على كافة المنشآت التجارية والصحية والغذائية.
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