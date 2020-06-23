شكرا لقرائتكم خبر عن حالة إصابة بكورونا تغلق فرع "الصندوق العقاري" بعسير والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صندوق التنمية العقارية أنه بسبب وجود حالة مؤكدة لإصابة أحد موظفي فرع عسير شفاه الله، سيتم إغلاق الفرع حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة الموظفين والمراجعين.

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