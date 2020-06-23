شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 45 ورشة و21 مصنعاً بـ"صناعية الدمام" والان نبدء بالتفاصيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 300 جولة تفتيشية على عدد من المنشآت الصناعية والورش، والأحواش والصنادق بغرب الدمام، وذلك من أجل معالجتها والـتأكد من تطبيق الاشتراطات التي تفرضها الأمانة على تلك النشاطات والمواقع الاستثمارية.

ونتج عن الجولات التفتيشية إغلاق ٤٥ ورشة و٢١ مصنعاً بعد ملاحظة وجود مجموعة من المخالفات، ومنها عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط أو لم يتم تجديد الرخصة، إضافة إلى استخدامها الطرقات والمساحات غير المسموح للورش باستعمالها داخل محيط الورشة وممارسة النشاط خارج حدود المنشأة، كما نتج عن الجولات إزالة أكثر من ١٢٠٠ حوش وصندقة، بهدف تحسين المشهد الحضري.