شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي. وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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