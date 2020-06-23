شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً تعزيز التعاون مع نظيره الإندونيسي والان نبدء بالتفاصيل
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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