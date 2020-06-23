شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في المؤتمر الصحفي الذي يجمعه مع وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، ووزير الصحة "عن بعد" ، انه سيتم إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.