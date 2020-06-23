شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

وزير الحج : الأعداد المحدودة تضمن سلامة الحجاج

• وزير الحج: إجراءات احترازية بمعايير عالمية في موسم الحج

• السماح بأداء فريضة الحج بأمان بخطط استثنائية وتستوفي كافة البروتوكولات

• برنامج خاص بكل حاج قبل قدومه وحتى مغادرتهم المشاعر المقدسة

وزير الصحة : إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك

• لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج طوال الأعوام السابقة

• نحن امام تحدى جديد، وسيتم فحص جميع الحجاج

• خطة صحية مشددة للحجاج ولجميع العاملين في المشاعر

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قال وزير الصحة د. توفيق الربيعة إنه سيتم تطبيق خطة صحية مشددة لحجاج هذا العام ولجميع العاملين في المشاعر، موضحاً أن إن فيروس كورونا يسجل ارقاماً متزايدة في جميع انجاء العالم ويصنف جائحة عالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة " عن بعد " ، لتوضيح العديد من الجوانب الخاصة بحج هذا العام 1441هـ.

وأضاف : لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج طوال الأعوام السابقة ، ونحن امام تحدى جديد، وسيتم فحص جميع الحجاج وجميع العاملين، وبعد انهاء مناسكهم يتم حجر صحي منزلي لجميع الحجاج.

وقال وزير الحج أنه سيتم اعتماد معايير عالمية وحلول تقنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية في الحج لهذا العام بكوادر مدربة.

وأوضح أن المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة.

وأضاف : سيتم تحديد الإجراءات الاحترازية مع وزارة الصحة ووضع خطة تنفيذية من لجنة الحج العليا، والسماح بأداء فريضة الحج بأمان بخطط استثنائية وتستوفي كافة البروتوكولات.

وأكد أنه سيتم تطبيق إجراءات خاصة وخطة تنفيذية دقيقة وبرنامج خاص بكل حاج في جميع مراحل أداء مناسك الحج قبل قدومه حتى مغادرتهم المشاعر المقدسة، موضحاً :"اعداد قليلة ومحددة ستكون في حج هذا العام لضمان سلامة الحجاج".