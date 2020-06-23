صور.. قصر باكنغهام يقدم تجربة فريدة من نوعها للجمهور عبر إنستقرام 

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

منح مسؤولو قصر باكنغهام محبي الحياة الملكية البريطانية، تجربةً فريدةً من نوعها، وهي القيام بجولة افتراضية في الغرف عبر الإنترنت، مع صور بزاوية 360 درجة تتيح للجمهور فرصة أكبر للاستكشاف.

وتقدم المجموعة الملكية Royal Collection Trust لمحة نادرة لغرف القصر عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور إنستقرام؛ حيث لا يزال مقر إقامة الملكة إليزابيث الثانية في لندن مغلقًا بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وعادة ما تكون غرف الدولة الفخمة في قصر باكنغهام مفتوحة للزوار لمدة 10 أسابيع فقط كل صيف، وتكون التواريخ مختارة ومحددة، لكن في الشهر الماضي، اتخذت مؤسسة Royal Collection Trust قرارًا بإبقاء قصر باكنغهام مغلقًا؛ بسبب تحديات تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في القصر والممتلكات الملكية.

وشارك الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على إنستقرام نظرة عن قرب للمنزل الفخم للملكة، 94 عاماً، بجانب لقطات خارجية للقصر، مرفقًا كل صورة بتعليق.

وتبدأ الصور بتعليق: في كل صيف، يرحب قصر باكنغهام بآلاف الزوار إلى الغرف الملكية، لكن هذا العام، لن يتم ذلك، ولكن بمساعدة RoyalCollectionTrust، يمكنك استكشاف القصر من منزلك.

وعرض الحساب عدة صور لغرف القصر بما في ذلك قاعة العرش وغرفة الرسم البيضاء وقاعة الرقص.

ويُذكر أن الملكة إليزابيث الثانية تقيم حاليًا في قلعة وندسور مع زوجها الأمير فيليب، 99 عامًا، في العزل المنزلي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وجميع التزاماتهما العامة معلقة حتى يزول تهديد الوباء.

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ويعتقد أن هذه المدة هي الأطول من حيث غياب الملكة عن واجباتها الرسمية في عهدها الذي دام 68 عامًا، ومن غير المتوقع أن يُستأنف جدولها الزمني حتى الخريف على أقرب تقدير.

وقالت متحدثة باسم قصر باكنغهام إن الملكة تتبع النصائح المناسبة بشأن الارتباطات، وإلغاء الأحداث السنوية التقليدية، وستبقى على اتصال مع عائلتها عبر الهاتف ومكالمات الفيديو.

ويُذكر أن ملكية القصر في الأصل لدوق باكنغهام، واشتراه الملك جورج الثالث لزوجته الملكة شارلوت في العام 1761، وحُول المنزل إلى قصر، وأصبحت الملكة فيكتوريا أول ملكة تعيش هناك.

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