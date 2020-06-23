محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 17.279 سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد 23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 12:47 PM Advertisements ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 17.279 سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا سجلت سلطنة عمان خلال الـ24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفادت وزارة الصحة العمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 32.394 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 140 حالة وفاة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 17.279 حالة. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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