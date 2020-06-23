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أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:51 AM
استعرضا أبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية إندونيسيا ،
المصدر : الخليج 365
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