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أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛
مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لا بد منه.
وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.
وأشار إلى أن العاملين في #الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد فريضة الحج
23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 11:47 AM
إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك
أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛
مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.
وأضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لا بد منه.
وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.
وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.
وأشار إلى أن العاملين في #الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.
، وزير الصحة: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
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