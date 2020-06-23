، وزير الصحة: الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - إخضاع الحجاج للحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج؛

مبينًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، أن الحج سيكون لمن هم أقل 65 سنة وليس لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف قرار محدودية أعداد #حج هذا العام أمر لا بد منه.

وأضاف: وضعنا الخطط التنفيذية لتسيير حج هذا العام؛ مؤكدًا أن الحجاج سيخضعون للفحص قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة.

وتابع: لدينا خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض.

وأشار إلى أن العاملين في #الحج سيخضعون للفحص قبل بدء المناسك.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد فريضة الحج