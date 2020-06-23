شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يثير غضب نساء المملكة بعد مطالبته بإيقاف إعانة المطلقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

آثار المواطن "عيدان بن محمد الغامدي" غضب نساء المملكة بعدأن طالب بإلغاء دعم المطلقات وإعانتهن، بل ووصل إلى طلبه بحرمانها من أبنائها إذا طلب الزوج ذلك.

ودعا المواطن بأن تكون البلاد بدون مطلقات مؤكدًا أن إيقاف المادة سيوقف انتشار الطلاق، كما دعا إلى البحث عن السبب الذي يجعل المرأة تلجأ للطلاق.

وتسببت هذة المطالبات بتدشّين المغردين لـ هاشتاج الغاء الدعم للمطلقات ، حيث لاقى تفاعلاً واسعًا حتى ارتفع للترند بالمملكة ، وصنع حالة من الجدل بين نساء المملكة وتدخل على إثره الرجال وبدأوا بالمطالبة بمساواة المطلقات من النساء بالرجال.

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