شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تكشف كيف ينقل 5 أشخاص العدوى لآلاف خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة في فيديو توعوي اليوم الثلاثاء كيف يتسبب 5 مصابين فقط في إصابة آلاف الأشخاص خلال أيام قليلة .
وأكدت الصحة أن هؤلاء المصابين الخمسة ينقلون لعدوى لخمسة آخرين بسبب مخالطتهم وعدم الإلتزام بالتباعد وهؤلاء الخمسة الذين تلقوا العدوى ينقلونها لخمسة آخرين وهكذا حتى يصير العدد آلاف خلال أيام .
وحذرت " الصحة " من عدم الإلتزام بالتباعد مؤكدة أن الفيروس المستجد سريع الإنتشار وينبغي الأخذ بكافة الإحتياطات حيث يمكن أن يتسبب إهمال شخص في حالات حرجة ووفاة .
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