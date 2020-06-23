شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة" تكشف كيف ينقل 5 أشخاص العدوى لآلاف خلال أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة في فيديو توعوي اليوم الثلاثاء كيف يتسبب 5 مصابين فقط في إصابة آلاف الأشخاص خلال أيام قليلة .

وأكدت الصحة أن هؤلاء المصابين الخمسة ينقلون لعدوى لخمسة آخرين بسبب مخالطتهم وعدم الإلتزام بالتباعد وهؤلاء الخمسة الذين تلقوا العدوى ينقلونها لخمسة آخرين وهكذا حتى يصير العدد آلاف خلال أيام .

وحذرت " الصحة " من عدم الإلتزام بالتباعد مؤكدة أن الفيروس المستجد سريع الإنتشار وينبغي الأخذ بكافة الإحتياطات حيث يمكن أن يتسبب إهمال شخص في حالات حرجة ووفاة .