شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تعافي مؤذن مسجد في الرياض من الفيروس المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عاد ‏"أحمد الجميعة" وهو مؤذن مسجد في ‎منطقة الرياض، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس المستجد؛ ليصدح صوته من جديد بـ "الله أكبر".

وأوضح المؤذن، أنه شعر بارتفاع في درجة حرارته وخمول وإرهاق ليجزي الفحص الذي أثبت إصابته بالفيروس وتم عزله 10 أيام؛ حيث تم إغلاق المسجد حينها وعزله 14 يومًا، فيما نصح الجميع بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، بحسب تقرير لقناة العربية.