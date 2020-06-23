شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: وضعنا خطة صحية وإجراءات مشددة لحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أن لجنة مواجهة كورونا وضعت خطة صحية وإجراءات مشددة لحج هذا العام، مشيراً إلى أن الحجاج سيخضعون للحجر بعد مناسك الحج.

وقال الربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموسم حج 1441هـ، إن قرار محدودية أعداد حج هذا العام أمر لا بد منه.

وأضاف الربيعة سيتم تجهيز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم، وتم تخصيص مستشفى تحسبا لأي طارئ ومركز صحي في مشعر منى.