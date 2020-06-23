شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أمراض مزمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الحج الدكتور محمد صالح أن قرار الحج من الداخل هذا العام جاء لحماية المسلمين، مشيراً إلى أن الحج هذا العام سيكون لمن هم أقل من 65 عاما ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الحج، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما.
وأضاف أن فيروس كورونا يواصل التفشي وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 ملايين على مستوى العالم، متابعًا: " سننسق مع البعثات الدبلوماسية لتسجيل حجاجهم "؛ لافتًا إلى أن عدد حجاج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف.
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