شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عدد كبير من السيارات تصطف بطريق «الثمالة» لإجراء فحص كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو إصطفاف عدد كبير من السيارات في الطريق إلى "محطة بوابة المطار بطريق الثمامة؛ من أجل إجراء فحص “كورونا”.
وأظهر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد الأشخاص عربات المرور وهي تقوم بتنظيم السيارات التي امتدت لمسافة طويلة على جانب الطريق في وضح النهار.
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