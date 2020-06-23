شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق المؤتمر الصحفي لموسم الحج هذا العام اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بموسم الحج 1441هـ بعد قليل اليوم الثلاثاء وذلك بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن .

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها حكومة المملكة بعد السماح بإقامة موسم الحج للعام الحالي في هذه الظروف الإستثنائية التي يمر بها العالم .

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على تمكين المسلمين في العالم بآداء فريضة الحج وإعمار بيت الله الحرام مع إتخاذ إجراءات الوقاية ومحدودية العدد .

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