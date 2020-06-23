شكرا لمتابعة خبر عن السماح بدخول سائقي شاحنات الدول المجاورة بشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت حكومة المملكة إلزام سائقي شاحنات النقل الموردة من الدول المجارة والعابرة عبر المملكة " ترانزيت " بإجراء فحص PCR للتأكد من عدم الإصابة بكورونا ، وذلك قبل 24 ساعة من السفر البري .

جاء ذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على اقتراح وزارة التجارة لآلية ضبط الحركة التجارية والسماح بتدفق البضائع بما لا يهدد الأمن الصحي ، مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية الأخرى .

الجدير بالذكر أن فحص PCR يعد من أهم الإختبارات وأكثرها دقة للكشف عن المرض ، كما يجب اعتماد النتيجة من جهة حكومية صحية بالدولة المجاورة .