شكرا لمتابعة خبر عن مراكز بيع الإطارات تشهد إقبالًا كبيرًا بعد رفع الحظر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زاد الإقبال على مراكز بيع الإطارات وبعض أنواع قطع غيار السيارات كالبطاريات والفلاتر ومساحة الزجاج، أمس الاثنين، بعد بدء العمل بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المحظورة بعد رفع منع التجول الذي كان مفروضا في جميع مناطق ومدن المملكة.

وحذر عدد من وكلاء قطع الغيار والعاملين في ذلك القطاع، من التعرض للغش والاستغلال عبر الشراء بأسعار مرتفعة أو شراء إطارات مقلدة أو ذات تاريخ قديم أو فلاتر وزيوت رديئة، مؤكدين على أهمية أخذ فاتورة لأي قطعة يتم شراؤها تتضمن اسم القطعة أو الإطار المعتمد لدى وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتتضمن المواصفات التي تعلنها الشركة المصنفة وتعتمدها تلك الجهات.

ويعد الإقبال الكثيف الذي شهدته مراكز صيانة السيارات والزيادة في مبيعات مراكز بيع الإطارات وبعض أنواع قطع غيار السيارات، أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا بعد قضاء فترة تزيد على ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الحظر الاحترازي، كما أن قرب موعد بدء زيادة ضريبة القيمة من 5 % إلى 15 % والذي سيكون اعتبارا من مطلع يوليو المقبل حفز الكثير من المستهلكين على سرعة تغيير القطع اللازمة في مركباتهم وصيانتها وذلك رغبة منهم في التوفير.