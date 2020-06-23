شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» توضح مدى اشتراط سريان رخصة العمل والتأمين الطبي لتجديد هوية مقيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء مدى إشتراط التأمين الطبي لتجديد هوية مقيم وسريان رخصة العمل . كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء مدى إشتراط التأمين الطبي لتجديد هوية مقيم وسريان رخصة العمل . وأكدت "الجوازات " أن التعليمات تشترط وجود تأمين طبي في حال وجود تابعين او مرافقين على سجل المستفيد . جاء ذلك رداً على مواطن تسائل قائلاً : هل يلزم لها سريان رخصة عمل و تأمين صحي لتجديد هوية مقيم بالنسبة للسائق الخاص ؟ ..لترد "عليه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح مدى اشتراط سريان رخصة العمل والتأمين الطبي لتجديد هوية مقيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.