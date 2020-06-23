خلال عام.. مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينجز 200 عملية تكميم معدة

أجرى الفريق الطبي بمركز البدانة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان منذ شهر يوليو الماضي، أكثر من 200 عملية جراحة ناجحة لتكميم معدة وتحوير المسار؛ لعلاج السمنة المفرطة، وذلك دون حدوث أي مضاعفات.

وأوضحت «صحة جازان» أن المركز يحتوي على عيادتين وغرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات لجراحة البدانة، لافتة إلى أن متوسط عدد المراجعين الشهري يتراوح بين 200 و250 مراجعًا، مؤكدة تطبيق المركز للمعايير العالمية المعتمدة من حيث العمر وكتلة الجسم وكل ما يتعلق بجراحة البدانة.

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وأضافت أن آلية قبول المرضى وتحويلهم إلى مركز البدانة تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية؛ لتحويل مرضى السمنة والبدانة للعيادتين المخصصتين لذلك بمستشفى الملك فهد المركزي.

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