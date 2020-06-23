دون حدوث أية مضاعفات..
أجرى الفريق الطبي بمركز البدانة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان منذ شهر يوليو الماضي، أكثر من 200 عملية جراحة ناجحة لتكميم معدة وتحوير المسار؛ لعلاج السمنة المفرطة، وذلك دون حدوث أي مضاعفات.
وأوضحت «صحة جازان» أن المركز يحتوي على عيادتين وغرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات لجراحة البدانة، لافتة إلى أن متوسط عدد المراجعين الشهري يتراوح بين 200 و250 مراجعًا، مؤكدة تطبيق المركز للمعايير العالمية المعتمدة من حيث العمر وكتلة الجسم وكل ما يتعلق بجراحة البدانة.
وأضافت أن آلية قبول المرضى وتحويلهم إلى مركز البدانة تتم بالتنسيق مع العيادات الخارجية في المستشفيات الطرفية؛ لتحويل مرضى السمنة والبدانة للعيادتين المخصصتين لذلك بمستشفى الملك فهد المركزي.
اقرأ أيضًا:
جراحة دقيقة بـ«مستشفى الملك فهد» بجازان.. تنقذ مريضًا من العجز بقية حياته
مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يُنجز 673 خدمة للمرضى
كانت هذه تفاصيل خبر خلال عام.. مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينجز 200 عملية تكميم معدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.