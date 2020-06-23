وزير الصحة: أداء الحج للأقل من 65 سنة.. وفحص الحجاج قبل الوصول للمشاعر المقدسة

قال وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري إخضاع حجاج هذا العام للفحص قبل وصولهم المشاعر المقدسة، إضافة إلى الحجر المنزلي بعد أدائهم المناسك.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أنه تم وضع خطة صحية وإجراءات مشددة لحجاج هذا العام، مضيفًا أن الحج هذا العام لمن هم أقل من 65 عامًا، وليست لديهم أمراض مزمنة، وأن قرار محدودية أعداد الحج هذا العام، أمر لا بد منه.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت- أمس الإثنين- إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

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