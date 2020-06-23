اعتبارًا من اليوم.. تفعيل تطبيقي «توكلنا وتباعد» شرط لدخول مقرات وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة، أن تفعيل تطبيقي «توكلنا – تباعد» سيكون من ضمن الاشتراطات الاحترازية الإلزامية لدخول مباني الوزارة، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2020م.

وذكرت الوزارة في تعميم لها – وفقًا لحساب قناة SBC بتويتر- أنه تقرر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، أن يكون الدخول إلى جميع مباني الوزارة في جميع الأوقات، مرتبطًا بتفعيل تطبيق «توكلنا» وتطبيق «تباعد»، وسيكون ذلك من ضمن الاشتراطات الاحترازية الإلزامية لدخول مبنى الوزارة لكي نضمن للجميع بيئة عمل صحية.

ودعا تعميم وزارة الصحة، الجميع، إلى الالتزام بتحميل وتفعيل التطبيقين المشار إليهما، وحث عائلاتهم والمقربين منهم على ذلك، لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المنظومة الصحية، داخل وخارج مقر العمل، كما نذكر بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية مثل: لبس الكمامة، التباعد، عدم المصافحة، وغسل اليدين.

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