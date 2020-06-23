وفاة ممرضة بمستشفى الملك فهد بالمدينة بفيروس كورونا

تعرضت للعدوى خلال رعايتها الحالات المصابة

أنهى فيروس كورونا المستجد حياة الممرضة «مارلين سابداني» التي تعمل ضمن الطواقم التمريضية في قسم الطوارئ بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. وتعرضت «سابداني» للعدوى خلال تأديتها لعملها في المستشفى لعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا. ونعى زملاء «سابداني» رحيلها بكلمات حزينة، بعد مسيرة من العطاء والتفاني في خدمة المرضى، مؤكدين أنها كانت تحظى بتقدير ومحبة الجميع خاصة العاملين في الطوارئ. Advertisements اقرأ أيضًا: استئصال ورم ضخم من مخ سيدة داخل «مستشفى الملك فهد» بالباحة جراحة دقيقة بـ«مستشفى الملك فهد» بجازان.. تنقذ مريضًا من العجز بقية حياته

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