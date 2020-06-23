غدًا.. بدء القبول بكلية الأمير سلطان الصناعية في السيح

يستمر التسجيل حتى التاسع من ذي القعدة..
أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بالخرج، بدء القبول والتسجيل غدًا، في كلية الأمير سلطان الصناعية بمدينة السيح للعام الدراسي 1441 - 1442هـ.
ويتم التقديم في أقسام التقنية الميكانيكية تخصص صيانة ميكانيكية وتخصص إنتاج، والتقنية الكهربائية تخصص آلات ومعدات كهربائية، والتقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم، والتقنية الكيميائية تخصص كيمياء صناعية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: psmc.mod.gov.sa، ويستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء 9 / 11 / 1441هـ.
ودعت الكلية الطلاب المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة، وتعبئة استمارة القبول وتحري الدقة في إدخال البيانات عبر الموقع الإلكتروني، فيما سيتم استكمال الإجراءات المطلوبة للمقبولين في مقر الكلية بمدينة السيح.
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شروط التسجيل في كلية الأمير سلطان الصناعية
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