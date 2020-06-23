وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون مع نظيرته الإندونيسية

خلال اتصال هاتفي
أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، الثلاثاء، بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مرسودي.
وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة لأبرز المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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