بالفيديو.. مصادر: أعداد الحجاج أقل من 15% من المعدل السنوي الاعتيادي

توقعت مصادر أن يبلغ عدد الحجاج لهذا العام، لن يتجاوز 15% السعة الإجمالي للمشاعر المقدسة.

ونقلت قناة «العربية» عن المصادر المذكورة قولها إن أقل من 15% من الأعداد الاعتيادية في حج كل عام، هي المحددة للحج لهذا العام.

وأضاف التقرير أن قرار وزارة الحج بقصر أداء الفريضة على المواطنين والمقيمين من جميع الجنسيات من داخل المملكة فقط، جاء بناء على المعطيات الصحية الخاصة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج أعلنت أمس الإثنين، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

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وأوضحت وزارة الحج، في بيان لها، أن القرار جاء نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في أكثر من 180 دولة حول العالم، بلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة النصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم.

وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية؛ حيال استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توافر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول وفق التقارير الصادرة من الهيئات ومراكز الأبحاث الصحية العالمية، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمّعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

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