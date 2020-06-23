16 من ذي القعدة.. آخر موعد لاستقبال طلبات العمل بتعليم الكبار في نجران

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 16 من ذي القعدة، داعيًا الراغبين والراغبات للترشيح التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية.

وشدد على توخي الدقة في تعبئة البيانات، مؤكدًا أنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.

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