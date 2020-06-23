عبر الموقع الإلكتروني للإدارة..
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 16 من ذي القعدة، داعيًا الراغبين والراغبات للترشيح التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية.
وشدد على توخي الدقة في تعبئة البيانات، مؤكدًا أنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.
اقرأ أيضًا:
ختام أعمال لجنة التنسيق العليا للعقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار بالرياض
كانت هذه تفاصيل خبر 16 من ذي القعدة.. آخر موعد لاستقبال طلبات العمل بتعليم الكبار في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.