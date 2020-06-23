الأرصاد تنبه لرياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على 3 مناطق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية على ثلاث مناطق؛ هي: نجران ومكة المكرمة والباحة.

وفى نجران نبهت الهيئة من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على المنطقة، تشمل: (مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وحبونا، ويدمة)، تستمر حتى الساعة الـ10مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وفى مكة المكرمة، نبّهت الهيئة من نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، كذلك ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 أو أكثر، على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ؛ تشمل الأجزاء الساحلية منها والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وفي الباحة، نبهت الهيئة من أمطار رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 5 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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