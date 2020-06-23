المتحدث باسم الهلال الأحمر بجدة يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال اأحمر السعودي بمحافظة جدة، عبدالله أبوزيد، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أبوزيد- عبر حسابه بتويتر- «الحمد لله على قضاء الله وقدره.. ظهرت نتيجة إصابتي بفيروس كورونا إيجابية، ولله الأمر من قبل ومن بعد.. لا تنسوني من دعائكم وتمنياتي لجميع المُصابين بالشفاء العاجل».

وتابع أبوزيد قائلًا: «جزاكم الله خير على دعواتكم الطيبة.. أسأل الله بمنه وكرمه أن يستجيب دعواتكم، وأن يجزيكم أجر دعواتكم وألا يريكم مكروه».

وكشفت وزارة الصحة، أمس الإثنين، عن تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 161.005، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4045؛ ما يرفع الإجمالي إلى 105175.

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ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1307 حالات، بعد تسجيل 40 حالة.

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