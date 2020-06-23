

نجران 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورتي "أساسيات الأمن السيبراني" و"تطوير الذات"، المخصصة لأفراد المجتمع، وتستمر شهراً.

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم والمستمر الدكتور صالح بن نمران الحارثي أن الدورتين مثلتا المرحلة الثانية من برامج خدمة المجتمع الصيفية التي تسعى الجامعة من خلالها إلى تطوير أفراد ومؤسسات المجتمع.

وبين أن دورة "أساسيات الأمن السيبراني" خصصت للرجال والنساء، بهدف التعرف على المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني التي تساعد المتدرب على تطوير معرفته ومهاراته في هذا المجال، وتناولت مقدمة عن الأمن السيبراني، والثغرات و البرمجيات الخبيثة، وكذلك علم التشفير، والتحقيق الجنائي الرقمي، وأمن الشبكات، إضافة إلى الهندسة الاجتماعية، وإدارة المخاطر المعلوماتية، فيما خصصت دورة "تطوير الذات" للنساء ،وتناولت مهارات التخطيط الشخصي، والذكاء العاطفي في الحياة وبيئة العمل، وإدارة الأولويات، و مهارة حل المشكلات واتخاذ القرار، ومفاتيح الثقة بالنفس، ومهارات التفكير، وإعداد السير الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية.

// انتهى //

11:59ت م

0062





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تنفذ دورتي "أساسيات الأمن السيبراني" و"تطوير الذات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.