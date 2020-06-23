السعودية اليوم / أمانة الشرقية تحصل على شهادة الأيزو في نطاق خدمة تلقي وحل البلاغات



الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

حصلت أمانة المنطقة الشرقية على شهادة الأيزو لمركز البلاغات والطوارئ 940 من "e United Kingdom Accreditation Service UKAS"، وذلك في نطاق العمليات وخدمة تلقي وحل البلاغات وشكاوي المستفيدين، من خلال الاتصال بالرقم 940 ووسائل التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية والفاكس والبريد الإلكتروني، إضافة إلى تطبيق بلاغاتي.

وتعد هذه الشهادة ثاني اعتماد دولي تحصل عليه الأمانة لمركز البلاغات والطوارئ 940 ، حيث تم الحصول على هذه الشهادة لقطاع جودة خدمة العملاء، من خلال تطبيق جميع معاييرها، وتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة لتحقيق أفضل معايير الجودة في تقديم الخدمات البلدية.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على تميز مركز البلاغات الذي استحق الحصول على هذه الشهادة، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الأمانة في إدارتها المختلفة وبلدياتها.

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11:58ت م

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