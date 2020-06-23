السعودية اليوم / دعوي الحوية بالطائف ينظم درساً في التفسير "عن بعد"



الطائف 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم غد سلسلة من الكلمات الوعظية عبر حساب الجمعية بتويتر "عن بعد" درساً في تفسير ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)، عقب صلاة العشاء.

يأتي الدرس ضمن الدروس اليومية للجمعية ، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

11:55ت م

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