السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك: ما قام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم



تبوك 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس, رؤساء المحاكم, والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع، منوهاً بالجهود التي قدمتها الدولة وما صدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس

وتطرق سموه خلال حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

11:48ت م

0059



تبوك 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس, رؤساء المحاكم, والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع، منوهاً بالجهود التي قدمتها الدولة وما صدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا ، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم، مثمناً جهود جميع القطاعات بمنطقة تبوك الصحية والأمنية والخدمية، مؤكداً أن ما قام به العاملين في هذه القطاعات هو ملحمة وطنية تسجل لهم، لما بذلوا من جهود كبيرة على مدار الساعة، واضعين أرواحهم على أكفهم في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وتطرق سموه خلال حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //11:48ت م0059

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك: ما قام به العاملين في القطاعات الصحية والأمنية والخدمية لمواجهة جائحة كورونا ملحمة وطنية تسجل لهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.