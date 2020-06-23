السعودية اليوم / جامعة بيشة تحتفي بتخريج الدفعة السادسة من طلابها وتدشن ملتقى "آفاق معرفية"



أبها 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، احتفت جامعة بيشة افتراضيا ( عبر الاتصال المرئي) مساء أمس بتخرج الدفعة السادسة من طلابها للعام الجامعي 1440 - 1441هـ، من مختلف التخصصات بكليات الجامعة في محافظات بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، وتدشين ملتقى "آفاق معرفية" الصيفي.

وألقى رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهدي بن علي القرني كلمة خلال الحفل، ثمن فيها رعاية سمو أمير المنطقة حفل التخريج الافتراضي، وقال: من حسن الطالع أن تحتفي الجامعة هذا العام بتخريج طلاب كلية الطب وطلاب كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم التمريض ومن عدد من برامج الدراسات العليا طلاب أو طالبات، مباركاً لهم التخرج والحصول على الشهادة الجامعية بكل جد واجتهاد، مضيفاً أن الجامعة تزف إلى الوطن عدداً من الخريجين المتحمسين للمشاركة في بناء الوطن والمساهمة في إكمال مسيرته بكل أمانة وإخلاص.

كما ألقى الطالب عبدالمجيد عبدالرحمن الشهراني كلمة الخريجين، أعرب فيها عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة التي حظيت برعاية سمو أمير المنطقة ودعم وتشجيع مسؤولي الجامعة منسوبيها على الرغم من الظروف الاستثنائية، مشرا إلى أن الخريجين اليوم بدأوا مرحلة جديدة لرد الجميل للوطن الذي منح الكثير ومكنهم من أن ينهلوا العلوم على أعلى المستويات العالمية، مؤكداً أنهم لن يتركوا فرصة لخدمة الدين والوطن والقيادة الرشيدة إلا أن يكونوا من المبادرين ومن الجنود المخلصين في كل ميادين البذل والعطاء. يذكر أن الحفل قد شهد تدشين ملتقى "آفاق معرفية" الصيفي، ضمن برامج مبادرة إمارة منطقة عسير "حسن الوفادة" في نسختها الثانية، حيث يحتوي الملتقى الذي يقام خلال المدة من 1 - 30 ذو القعدة 1441هـ، على أكثر من 126 فعالية ثقافية واجتماعية وصحية وتقنية عبر الوسائط الإلكترونية.

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11:46ت م

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