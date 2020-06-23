السعودية اليوم / سفير جيبوتي لدى المملكة يدين بشدة إطلاق المليشيا الحوثية الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية تجاه المملكة



الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

عبر عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة جمهورية جيبوتي وبشدة الاعتداء الآثم بإطلاق طائرات مفخخة دون طيار وصواريخ بالستية تجاه أراضي ‎المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد في تصريح له عن تضامن بلاده التام حكومة وشعبًا ودعمها الكامل للمملكة في مواجهة هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

كما أيد السفير الجيبوتي ما توصلت إليه مؤخرًا الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي من تفاهمات برعاية المملكة للوصول إلى تسويات في المناطق التي شهدت توترات بينهما في إطار تنفيذ اتفاق الرياض الذي وُقع بينهما، وسبق أن أيدته جمهورية جيبوتي.

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11:39ت م

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