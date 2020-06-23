السعودية اليوم / أمين القصيم يدشن مبادرة " شتلات " لتعزيز المشاركة المجتمعية في زراعة الأحياء



بريدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

دشن أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أمس ، مبادرة " شتلات " التي تقدمها أمانة المنطقة عبر موقعها الإلكتروني لطلب الشتلات المنزلية بشكل مجاني .

وأوضح أمين المنطقة أن هذه المبادرة تأتي امتداداً للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بعنوان " أرض القصيم خضراء " ، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز المشاركة المجتمعية في نشر الغطاء النباتي داخل الأحياء السكنية ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئية ومكافحة التصحر .

ويتيح الموقع للمستفيد اختيار الأنواع المناسبة وفق أعداد متنوعة من الأشجار والشجيرات وتحديد الموقع الجغرافي للمنزل ، فيما يشمل الدليل التعريفي عن الخدمة الذي أصدرته الأمانة معلومات شاملة عن أنواع الأشجار المتاحة و مزايا كل نوع .

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11:33ت م

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