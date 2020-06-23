السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 503 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل عشر حالات وفاة بالإضافة إلى 503 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد الجائحة في ألمانيا إن الأعداد الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8895 حالة والإصابات إلى 190862 حالة.

وعن عدد حالات التعافي أكد المعهد تماثل 400 حالة جديدة للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 175700 حالة.

// انتهى //

11:32ت م

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برلين 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل عشر حالات وفاة بالإضافة إلى 503 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد الجائحة في ألمانيا إن الأعداد الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 8895 حالة والإصابات إلى 190862 حالة.وعن عدد حالات التعافي أكد المعهد تماثل 400 حالة جديدة للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 175700 حالة.// انتهى //11:32ت م0053

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