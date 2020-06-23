السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران وفرع هيئة النقل بالمنطقة تتابعان قرار التوطين في نشاط تأجير السيارات



نجران 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران بالتعاون مع فرع الهيئة العامة قرار التوطين في نشاط تأجير السيارات للتأكد من تطبيق القرار وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين، وتطبيق البرتوكولات الخاصة بالعودة للعمل.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران الأمين العام للجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بزيارة 19 منشأة موزعة بين المطار ووسط المنطقة، وحصرت 46 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 28 وافداً من مختلف الجنسيات، وإنذار 4 منشآت.

وبيّن أن نسبة التوطين في المنشآت التي تم زيارتها بلغت أكثر من 61%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

وأشاد الدوسري بالتعاون القائم والمستمر بين الجهات الرقابية ذات العلاقة من خلال الجوالات المشتركة لمتابعة تطبيق قرارات التوطين، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة الميدانية على مدار اليوم للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.

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11:30ت م

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