

حائل 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

سجلت جامعة حائل أمس564 ساعة دراسية في الفصل الصيفي من خلال نظام إدارة ‏التعلم عن بعد .

واستفاد 10313 طالباً وطالبة من 106 محاضرات ،و413 فصلاً ‏افتراضياً. ‏

‏// انتهـى // ‏

11:30ت م

0050





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة حائل تسجل ‏564‏‏ ساعة دراسية في الفصل ‏الصيفي ‏ ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.