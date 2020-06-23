السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظات الدير بني مالك ، والعارضة ، وفيفا، وهروب ، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

11:18ت م

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