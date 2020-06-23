السعودية اليوم / الرئاسة العامة للبحوث العلمية تطلق خدماتها الإلكترونية لمنسوبيها



الرياض 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أطلق معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد برنامج خدمات الموظفين على الأجهزة الذكية .

وبين معاليه أن البرنامج يتضمن خدمات كاملة للموظفين والمسؤولين في الرئاسة العامة تمكنهم من أداءها عبر الأجهزة الذكية.

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11:18ت م

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