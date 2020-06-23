شكرا لقرائتكم خبر عن "بنتن" : إجراءات احترازية بمعايير عالمية في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي لوزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، ووزير الصحة د. توفيق الربيعة " عن بعد " ، لتوضيح العديد من الجوانب الخاصة بحج هذا العام 1441هـ.
وقال وزير الحج أنه سيتم اعتماد معايير عالمية وحلول تقنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية في الحج لهذا العام بكوادر مدربة.
وأوضح أن المملكة تتشرف في كل عام في خدمة الملايين من ضيوف الرحمن وتعمل على تسهيل وتيسير كل السبل والإجراءات لعموم المسلمين من مختلف الجنسيات، للقدوم لآداء مناسك الحج والعمرة.
وأشار وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن فيروس كورونا يسجل ارقاماً متزايدة في جميع انجاء العالم ويصنف جائحة عالمية ، وسيتم تطبيق خطة صحية مشددة لحجاج هذا العام ولجميع العاملين في المشاعر.
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