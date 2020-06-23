4 أسباب وراء إغلاق مايكروسوفت خدمة Mixer وتعاونها مع فيسبوك

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت الشركة الأمريكية مايكروسوفت عن إنهاء خدمة بث الألعاب ميكسر Mixer الشهر المقبل، وعقدها شراكة مع فيسبوك لتعزيز خدمة Facebook Gaming، وهو قرار يراه المحللون صائبًا لعدة أسباب.

1- منصة Mixer بين منافسة شرسة:

تواجه المنصة منافسة شرسة مع خدمات بث الألعاب الأخرى، فتضم خدمة البث Twitch من أمازون أكثر من 15 مليون مستخدم يوميًا، و100 مليون شهريًا، وذلك في حين أن YouTube Gaming له 1.5 مليار مستخدم نشط شهريًا، ذلك بينما تجذب منصة مايكروسوفت 10 ملايين مستخدم نشط شهريًا فقط، وهو أقل من عدد اللاعبين اليومين في Twitch.

2- Mixer لم تدعم الإعلانات:

حاولت مايكروسوفت عدة وسائل لسرقة الأضواء من منافسيها، وفي محاولة لكسب قلوب العملاء، لم تدعم Mixer إعلانات الجهات الخارجية على نظامها الأساسي.

3- سعر اشتراك زهيد:

تم تقليص سعر الاشتراك في المنصة التابعة لـ مايكروسوفت من 7.99 دولار في الشهر إلى 4.99 دولار، ولكنه قرار جاء متأخرًا جدًا حيث كانت قد جذبت Twitch جمهورًا أكبر بالفعل.

4- ربح محدود:

العائدات المحدودة للمنصة، وقاعدة المستخدمين القليلة كانا من الأسباب الرئيسية وراء قرار شركة مايكروسوفت، حيث جعل ذلك من الصعب على منشئي المحتوى تحقيق ربح جيد.

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وكانت أدوات تحليلات Twitch أيضًا متقدمة جدًا على مايكروسوفت مما يمنح لاعبيها المقاييس التي يحتاجونها، وبالنظر إلى الأرقام فقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يتخلى عملاق الفضاء الرقمي عن مشروع لم يؤت ثماره أبدًا على الرغم من سنوات من الاستثمار، وقررت الشركة الانتقال إلى مجال مختلف تمامًا: Facebook Gaming.

لماذا Facebook Gaming؟

في حين أن أرقام Facebook Gaming بعيدة كل البعد عن Twitch، إلا أنها تتمتع بميزة لا توفرها خدمة البث من أمازون وهو وجود 2.6 مليار مستخدم شهريًا.

ويستعد فيسبوك بالدخول بقوة إلى عالم خدمات بث الألعاب، وبما أن التطبيق يعد بالفعل أحد أشهر وسائل التواصل الاجتماعي بتنزيلات بالملايين على أجهزة الهواتف الذكية، فإن ذلك من شأنه أن يجعل Facebook Gaming في وضع أفضل من معظم منافسيه لركوب هذه الموجة.

الأمر الآخر الذي يجعل منصة فيسبوك جيدة لأي مستثمر هو ملاحظة نمو قاعدة المستخدمين، حيث تجاوز عدد ساعات الزائرين في إبريل هذا العام 238% مقارنة بشهر أبريل 2019، في حين حقق Twitch زيادة بنسبة 100%، واللافت أن Mixer حقق نسبة 0.2%، وهو ما كان بمثابة المسمار الأخير في نعش منصة مايكروسوفت.

شراكة بين مايكروسوفت وفيسبوك:

وتمثل هذه الشراكة فرصة رائعة لكلا الطرفين، من ناحية، فإن فيسبوك يستخدمها في زيادة أرقام مستخدميه، ومن ناحية أخرى، عملت مايكروسوفت بجد على تطوير مشروع Project xCloud، وهو حل الألعاب السحابية الخاص بها، ودمج هذه التقنية في Facebook Gaming على نحو يسمح للمستخدمين باختبار تجربة شيقة، سيكون له عوائده على الشركة.

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