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2020-06-23 أمانة المدينة المنورة تزيل 165 سيارة مهملة وتالفة من الشوارع والمجمعات ومحطات الوقود متابعات الخليج 365 - واس أزالت الفرق الرقابية في أمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 165 سيارة مهملة وتالفة من الشوارع والمجمعات ومحطات الوقود, وذلك خلال جولات مكثّفة شملت مختلف أحياء المدينة المنورة على مدى الأسبوع الماضي, وذلك ضمن أعمال معالجة التشوّه البصري.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ جولاتها على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة مظاهر التشوه البصري, وتحسين المشهد الحضري، وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال مهام الرصد والتنفيذ. Advertisements



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