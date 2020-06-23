شكرا لقرائتكم رابطة العالم الإسلامي: قرار السعودية بشأن الحج ضرورة شرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى إن قرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل، ومن كافة الجنسيات المقيمة في البلاد، يمثل ضرورة شرعية لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأكد العيسى في تصريحات لشاشة "العربية" أن سلامة الحجاج تمثل للسعودية أولوية مهمة لا يمكن التساهل بها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار أعلى متطلبات السلامة للحجاج في ظل جائحة كورونا.
أمين عام رابطة العالم الإسلامي أكد ايضا أن قرار السعودية لاقى قبولا وتأييدا واسعا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي، واصفين القرار بالحكيم والضروري في ظل أزمة كورونا.
وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت عن أن إقامة فريضة الحج لهذا العام سيكون مقتصرا على من هم داخل السعودية فقط من الراغبين، مواطنين ومقيمين وذلك جراء الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.
السعودية أكدت أن القرار يأتي حرصا على إقامة الحج بشكل آمن صحيا، وأن القرار يأتي حرصا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رابطة العالم الإسلامي: قرار السعودية بشأن الحج ضرورة شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.