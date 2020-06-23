السعودية | رابطة العالم الإسلامي: قرار السعودية بشأن الحج ضرورة شرعية

قال أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى إن قرار السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل، ومن كافة الجنسيات المقيمة في البلاد، يمثل ضرورة شرعية لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد العيسى في تصريحات لشاشة "العربية" أن سلامة الحجاج تمثل للسعودية أولوية مهمة لا يمكن التساهل بها تحت أي ذريعة، مؤكدا أن المملكة تأخذ بعين الاعتبار أعلى متطلبات السلامة للحجاج في ظل جائحة كورونا.

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أمين عام رابطة العالم الإسلامي أكد ايضا أن قرار السعودية لاقى قبولا وتأييدا واسعا من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي، واصفين القرار بالحكيم والضروري في ظل أزمة كورونا.

وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت عن أن إقامة فريضة الحج لهذا العام سيكون مقتصرا على من هم داخل السعودية فقط من الراغبين، مواطنين ومقيمين وذلك جراء الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.

السعودية أكدت أن القرار يأتي حرصا على إقامة الحج بشكل آمن صحيا، وأن القرار يأتي حرصا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.